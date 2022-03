Jan Svěrák v novém filmu oholil Vojtu Kotka

„Jsem strašně rád, že se mi poštěstilo být s klukama i na place! Už to, že hraju u Cimrmanů, je sen, který jsem se ani neodvážil snít. Myslím, že táta by na mě byl pyšnej,“ svěřil se herec, který ztvárnil dvojroli Matěje a Mária, jenž se pokouší získat mladou lékárnici.

Film vypráví příběh stárnoucího spisovatele Karla Šejnohy, kterému už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. „Moje postava, o které Šejnoha píše, si v určitou chvíli uvědomí, že by mohla být psaná možná ostřejší tužkou a že by měla získat pár ostřejších rysů, jako takový střelec,“ vysvětlil Vojtěch Kotek, který se snaží jako fotograf zapůsobit na lékárnicí ztvárněnou Terezou Ramba.

Pro tuto dvojici herců není spolupráce jejich první. „My už jsme spolu párkrát točili, známe se dlouho a máme i nějakou partnerskou minulost, takže to je zábavné, když se může člověk opřít o něco, co už s tím druhým prožil,“ svěřil se Kotek s tím, že ve scénáři měli předepsány i drobné spory. „Ty dvě postavy spolu mají docela dost hádek, a ne že my bychom se neustále hádali, ale někdy se to taky stalo, takže máme z čeho čerpat. Dělám si legraci, s Terezou jsme hlavně dobří přátelé, což je vždycky fajn,“ dodal herec.