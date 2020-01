Jaké filmové premiéry nás čekají v roce 2020?

Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)

Herečka Margot Robbie se vrátí do kin coby Harley Quinn v novém akčním filmu, který režírovala Cathy Yanová. Robbie se jako Quinn divákům představila už v Sebevražedném oddílu v roce 2016. Nový snímek je natočený podle komiksů DC Comics a pojednává o superhrdinském týmu Birds of Prey.

Horor Tiché místo, ve kterém svět ohrožují nestvůry reagující na hluk, takže ti, co jejich běsnění přežili, musí být úplně zticha, aby nebyli zavražděni, se dočkal pokračování. V hlavních rolích opět představili Cillian Murphy a Emily Bluntová, z režisérské židličky zase vše dirigoval John Krasinski.

Klasická Disneyovka z devadesátých let se dočkala podoby hraného filmu. Hlavní roli získala Yifei Liu, o režii se postaral Niki Caro. Příběh vypráví cestu statečné Mulan, která se nechá v převleku za muže naverbovat do armády, aby do boje nebyl vyslán její starý otec.