Ivan Trojan má nový Večerníček

Dětská stanice České televize Déčko vstupuje do devátého roku existence. Divákům představí výsledek víceleté práce, a to původně černo-bílou sérii kultovních třinácti Pohádek z mechu a kapradí s Jiřinou Bohdalovou. Teď už v barvě a v nejvyšší možné technické kvalitě. Premiéru bude mít večerníček Kdopak by se čerta bál, kterému hlas propůjčil držitel sedmi Českých lvů, herec Ivan Trojan.