Hybridní premiéra pro Wonder Woman 1984. Kino i HBO současně

Kinopremiéra tedy proběhne celosvětově tam, kde budou v prosinci otevřená kina. Zbytek světa se může podívat na HBO Max, kde nebudou vyžadovat žádný zvláštní poplatek. Premiéra bude v rámci předplatného, což je pro kinaře další rána. Může to totiž na některé lidi působit tak, že film je zadarmo.

Wonder Woman 1984

Hybridní premiéra je jen další indicií toho, že kina už nejsou pro řadu producentů důležitá, i když Jason Kilar diplomaticky tvrdí, že ano. Podle Ann Sarnoffové z WarnerMedia Studios and Networks Group žijeme v bezprecedentní době a musíme být inovativní.

„Je to úžasný film, který opravdu ožívá na velkém plátně, a ve spolupráci s našimi partnery z kin tuto možnost dáme našim zákazníkům v Americe tam, kde jsou kina otevřená. Zjistili jsme, že řada zákazníků nemůže jít do kina kvůli pandemii, tak jim chceme dát také možnost vidět Wonder Woman 1984 na HBO Max,“ uvedla.