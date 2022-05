Hasiči Miroslava Krobota míří do kin

Scénář ke komedii začal vznikat už před několika lety. V jednom momentu filmu řeší hrdinové možnost, že by ve své vesnici omezili život a zavedli i zákaz vycházení. Absurdní filmová situace však během loňského natáčení v době nejpřísnějšího lockdownu jako by ze scénáře vystoupila do skutečného života.