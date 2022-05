Filmové premiéry: Top Gun: Maverick, Tři tygři ve filmu: JACKPOT, Chinaski: Každej ví kulový a Plná 6

Po šestatřiceti letech se vrací Tom Cruise v pokračování nazvaném Top Gun: Maverick. Populární uskupení zaseklo drápy humoru i do filmových pláten ve filmu Tři Tygři: JACKPOT. Všechno nejlepší, Chiaro! je citlivý příběh dívky, která byla okolnostmi nucena rychle dospět. Komedie Muži na pokraji nervového zhroucení sleduje sedm městských mužů od 17 do 70 let v kurzu přežití. Chinaski: Každej ví kulový je otevřený dokument o populární kapele. Plná 6 je portrét závodníka Kamila Holána.