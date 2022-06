Filmové premiéry: Prezidentka, Elvis, Párty Hárder: Summer Massacre a Sibyl.

První česká prezidentka Kateřina Čechová je zahlcená prací. Občas by si chtěla v klidu odpočinout, a tak se jednoho dne odhodlá, vezme si paruku a v převleku se v noci vytratí z Hradu. Noční dobrodružství v podhradí mezi lidmi se jí zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem, kvůli kterému se do města vydává každou noc. Ten ale netuší, kdo žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je. Výlety se však záhy provalí...