Filmové premiéry: Po čem muži touží 2, Notre-Dame v plamenech či Mimi & Líza - Zahrada

Po úspěšném filmu Po čem muži touží jde do kin dvojka. Klasik francouzského filmu natočil hranou rekonstrukci Notre-Dame v plamenech. Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky už od předchozího filmu, nyní mají nový příběh nazvaný Zahrada. Co se může stát, když je albánský film vybrán do programu slavného festivalu, zjistí hrdinové komedie Lvi jedou do Benátek. Rodinná traumata odhaluje film Uvolnit pěsti.