Filmové premiéry: Mstitel, Očista navždy, Spirála strachu: Saw pokračuje, Chlupáčci a Kočár do Vídně

Jako komedii pro svobodné duše označují tvůrci nový český film Mstitel. Další film, odehrávající se v den Očisty, kdy vše je dovoleno, se jmenuje Očista navždy. Spirála strachu: Saw pokračuje je nová kapitola z děsivé knihy Saw. Chlupáčci jsou animovaná dobrodružství zvířátek ve tvaru donutu. V obnovené premiéře jde do kin restaurovaný Kachyňův Kočár do Vídně.