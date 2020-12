Filmová Whitney vybrána. Bude to mladá neokoukaná herečka z Londýna

Herečka se narodila v roce 1992 v Londýně v rodině imigrantů z Grenady. Upozornila na sebe ve filmu Lady Macbeth (2016), který britská kritika ocenila, a menší role měla ve snímcích Yardie (2018) a Star Wars: The Rise of Skywalker (2019). Větší prostor dostala v seriálech jako The End of the F***ing World a Sekyrka.

Režie biografického filmu se ujme Stella Meghieová, scénář napsal autor Bohemian Rhapsody Anthony McCarten.

„Strávili jsme větší část minulého roku vyčerpávajícím hledáním herečky, která by ztělesnila Whitney,“ uvedla režisérka. „Naomi Ackieová na nás udělala dojem v každé části procesu výběru. Dostala mě svou schopností zachytit to, jak globální ikona působila na pódiu, i dodat lidskost jejímu vnitřnímu životu.“

„Úplně mě mrazilo v zádech,“ popsal producent Clive Davis zážitek z prvních zkoušek s Naomi. Nikdo ale netvrdí, že herečka umí zpívat jako Whitney. Použity proto budou jen původní nahrávky.

„Ačkoliv ve všech písních používáme bezkonkurenční hlas Whitney, mimořádný rozsah hereckých schopností umožní Naomi mistrovsky zachytit její unikátní šarm, kouzlo hvězdné osobnosti a samozřejmě osobní boje,“ dodal.

Whitney Houstonová Foto: Profimedia.cz

Jde o oficiální snímek schválený zpěvaččinou rodinou, producentsky se proto na projektu podílí i její švagrová Pat Houstonová.

Whitney se proslavila v roce 1985 debutovým albem s baladami jako Greatest Love of All nebo Saving All My Love for You. Na vrcholu stanula během devadesátých let, kdy se stala nejslavnější R&B zpěvačkou světa. Všude zněl její hit I Will Always Love You a v kinech běžel romantický kasovní trhák The Bodyguard (Osobní strážce).

Soundtrack The Bodyguard pak posbíral ceny Grammy za album roku, nahrávku roku i singl I Will Always Love You a prodalo se ho přes 45 milionů kusů. Celkově se prodeje jejích alb vyhouply přes 200 milionů kusů. Majitelka unikátního hlasu zemřela v roce 2012. Oficiální příčinou je utonutí, ale vědělo se, že dlouho brala drogy.