Film Vyšehrad bude za hranou, televize ho nechtějí

Tvůrci se shodují, že film je to nekorektní a za hranou. „Zatím to nechce žádná televize, točíme první porevoluční trezorový film,“ řekl Jakub Prachař, který hraje Laviho manažera.

„Ti, kdo Vyšehrad neznali, tam najdou spoustu vtipných situací ze sportovního světa, a ti, kteří seriál mají rádi, budou z filmu určitě nadšení,“ tvrdí herec, režisér a producent tohoto snímku Jakub Štáfek, který doufá, že se film o bývalém hráči Sparty hrajícím za FK Slavoj Vyšehrad, dostane do kin co nejdříve.

„Už od začátku, kdy jsme psali scénář, jsme mysleli na to, že chceme do kina dostat i ty, kteří Vyšehrad vůbec neznají. A že je chceme bavit. Film je tak pro diváky, kteří mají rádi fotbal, ale zároveň i pro ty, kteří ho rádi nemají. Lidi se v téhle zvláštní době chtějí hlavně smát, a proto si myslím, že je tenhle pitomec, kterej zkazí všechno, na co sáhne, bude bavit,“ dodal.