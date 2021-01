Film podle muzikálu Monty Pythonů chystá studio Paramount

V roce 2018 nastudovalo Spamalot i Městské divadlo Brno. „Muzikál je oproti filmu ukázněnější, přímočařejší, má konkrétnější linku, je tam mnohem víc písní,” řekl tehdy novinářům dramaturg Miroslav Ondra. Idle do muzikálu vložil některé starší písně z produkce skupiny Monty Python, třeba Always Look on the Bright Side of Life z filmu Život Briana. Se spolupracovníkem Johnem Du Prezem dopsali také nové.