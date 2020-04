Film o mafiánském Slovensku 90. let má on-line premiéru

Film měl vstoupit do českých kin 4. června, ale nakonec bude dostupný na DAFilms.cz od čtvrtka 30. dubna.

Výbuchy bomb, únos prezidentova syna, to byla jen špička ledovce. Před 24 lety v Bratislavě za nevyjasněných okolností vybouchlo auto, v němž seděl bývalý policista Róbert Remiáš. A od té chvíle se odvíjí i film Skutok sa stal.

„Barbora Berezňáková netradiční formou, která využívá střídání různých filmových formátů, vykresluje divokou dobu 90. let na Slovensku a naznačuje její možný přesah až do současnosti. Snímek rozplétá politickou scénu za vlády Vladimíra Mečiara, odkrývá její možné propojení s tajnými službami a následný vliv podnikatele Mariána Kočnera, který v je v současnosti ve vazbě v souvislosti s vraždou novináře Jána Kuciaka,“ uvedl Martin Černý z DAF.

„Film Skutok sa stal není jen o vraždě nebo o samotném únosu. Je to o prostředí, ve kterém žijeme. Jsem přesvědčená, že precedens nepotrestaného trestného činu se volně nadále šíří a dělá z nás všech oběti systému. Ačkoliv tyto zločiny, které se děly na Slovensku, nemusely v té době tolik rezonovat českou společností, film mimo jiné poukazuje na to, jaký dopad měla doba 90. let na současnost. A toto neblahé dědictví máme v našich zemích velmi podobné,“ vysvětlila režisérka Barbora Berezňáková.