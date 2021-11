Festival francouzského filmu uvádí: Haute Couture

Vedoucí tohoto ateliéru je Esther, osamělá žena, která práci, již nazývá uměním, obětovala celý život včetně toho soukromého. Právě chystá svou poslední kolekci, a pak už bude muset, byť nedobrovolně, odejít do důchodu.

K tomuto jejímu neradostnému rozpoložení ji cestou z práce v metru okrade mladá dívka o kabelku a uteče. Zlodějka Jade je holka z předměstí, kterou patrně ještě nikdy nenapadlo si na živobytí vydělávat prací. Je vzpurná, hubatá, ale přece jen s citem, protože když najde v kabelce drahý šperk, rozhodne se vše vrátit. Setkání těch dvou nevypadá dobře, Esther je logicky naštvaná, Jade drzá. Ale Esther si všimne hbitých rukou, napadne ji, že v těch rukou je talent a že by se mohly hodit i k něčemu jinému než ke kapesním zlodějnám. Nabídne Jade, aby se k ní přišla učit švadlenou, že se u Diora může naučit i víc než jen obyčejně šít.

„Zaujalo mě téma předávání,“ říká o Esther její představitelka, třiasedmdesátiletá Nathalie Bayeová, francouzská stálice, která natočila sedm desítek filmů a hrála například i ve Spielbergově Chyť mě, když to dokážeš. „Postava, kterou ve filmu hraji, v sobě má něco velmi noblesního, a přitom nedokáže být laskavá a velkorysá, je to tak trochu citový mrzák. Ale i tak chce té mladé dívce pomoct, zřejmě proto, že jí připomněla něco z vlastní minulosti,“ říká Bayeová.

„Je to mladá herečka, velmi nadaná, chytrá a krásná, a já jsem s ní pracovala moc ráda. Umí naslouchat a je to dobrá kolegyně,“ říká o ní Bayeová.

Film Haute Couture se nezabývá zdaleka jen tvorbou luxusních modelů, ale dotýká se mnoha aspektů současného života (nejen) ve Francii. Jade je dívka z předměstí, přesvědčená o vlastní bezvýznamnosti dané původem a prostředím, v němž žije. Zároveň už se ale cítí Franouzkou, a když se jí za to kamarádka vysmívá, stojí si za svým. Chtěla by se posunout, ale i kvůli společenským předsudkům, na které v práci občas narazí, ví, že vyrovnat se s tím vším bude možná těžší než se naučit perfektně šít. Má však v sobě odhodlání...

Také Esther někdy narazí - když se rozčílí, a pak přesně vyjádří názor velké části své generace: To už se nemůže říct nic, co by mohlo vykládat jako politicky nebo rasově nekoretkní...