Festival Anifilm se přestěhoval do Liberce, začne v květnu

„Necháváme Třeboň za námi, pomohla nám stát se světovým festivalem, pomohla nám vyrůst a jsme za to rádi. Doufáme, že i my jsme byli Třeboni přínosem k její větší proslulosti. Animace znamená oživení a pohyb, a my se teď potřebujeme posunout dále,“ řekl ředitel festivalu ANIFILM Tomáš Rychecký.