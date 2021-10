Doufám, že ČR nepůjde slovenskou cestou, říká režisérka filmu o mafiánské justici

Gorbačov i Manskij nabízejí vlastní verzi chápání klíčových momentů pádu sovětského impéria před třiceti lety. „Pro mě je to člověk, který mi daroval nejšťastnější léta života. Možná to byla ta nejtěžší léta, co se týče životních podmínek, musel jsem v noci pracovat jako dělník, abych si ráno stoupl do fronty na mléko, které jsem ne vždy dostal, ale byly to roky naděje. A naděje je pro člověka to nejcennější, co může existovat,“ uvedl režisér v rozhovoru pro Dok.revue. Film bude po ji.hlavské premiéře uveden i v českých kinech (od 4. listopadu v distribuci Artcam Films).