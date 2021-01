ČT uvede Geniální přítelkyni, Nového papeže či Judy

Podle románů Eleny Ferrante vznikl seriál Geniální přítelkyně. Zavádí diváky do chudé Itálie padesátých až sedmdesátých let, do světa zachmuřených dělníků, pouličních rváčů i otrhaných dětí. A právě dětstvím začíná příběh Lily a Eleny, nejlepších přítelkyň, které společně pomalu dospívají, ale také trochu soupeří.