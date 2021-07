Členové Queen vydělávají na Bohemian Rhapsody

Přestože se film Bohemian Rhapsody stal strojem na vydělávání peněz, kytarista Brian May o pokračování neuvažuje. „Mluvili jsme o tom, ale v tuto chvíli se na to nesoustředíme. Mohlo by se to změnit, ale nebylo by to tak jednoduché. Nemyslím si, že je to dobré. Neříkám, že natáčení dalšího filmu je nemožné, protože je to skvělý příběh, ale v tuto chvíli nemáme chuť ho vyprávět. Nemyslím si, že bude nějaké pokračování. Ale my ten nápad vážně zvažovali,“ řekl.