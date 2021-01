Český Comic-con bude v květnu, dorazí i čaroděj z Hobita

Mezi hosty festivalu by měl být i Sylvester McCoy, který hrál excentrického čaroděje Radagasta v trilogii Hobit nebo sedmou inkarnaci Doktora v seriálu Doctor Who (Pán času), nebo americká herečka Crystal Reedová, která hrála v televizních seriálech Vlčí mládě a Gotham a ve filmu Bláznivá, zatracená láska. Z komiksových tvůrců svoji účast přislíbili R. M. Guéra, Petr Kopl, Jan Tatarka či Dan Černý.

„Po dalších konzultacích s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy jsme nuceni posunout termín Comic-Conu Prague na 7.–9. května. Dobrou zprávou je, že hvězdní hosté, které jsme již oznámili, přislíbili účast i na tento termín. Na programu budeme dál pracovat a výrazně ho rozšiřovat. Jsme pevně odhodláni Comic-Con Prague letos zrealizovat, a pokud by to nešlo jinak, využijeme další smluvený náhradní termín. Všechny vstupenky zůstávají v platnosti. Přestože k tomu nemáme zákonnou povinnost, rozhodli jsme se pro fanoušky zajistit možnost refundace vstupenky v příštích deseti dnech, pokud by se jim nový termín nehodil,“ řekl Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, jejíž produkční divize NoLimits akci spolupořádá.