Bowieho podivný mimozemšťan opět spadne na Zemi

„Jeho divadelní i filmová kariéra je ohromující svou odvahou, oddaností věci a kvalitou,“ tvrdí Kurtzman. „Je vším, co si umíme představit, a milionem věcí, které si představit neumíme. Naše nadšení nezná mezí,” dodal.

Britský herec s nigerijskými kořeny má za sebou snímky Špína Londýna či Serenity, sci-fi Potomci lidí, slavnou komedii Láska nebeská nebo drama 12 let v řetězech. Díky poslednímu jmenovanému filmu byl nominován na Oscara a obdržel cenu BAFTA za výkon v roli Solomona Northupa. V televizi se Ejiofor uplatnil v seriálech Hranice stínu či Dancing on the Edge.