Berlínský filmový festival Berlinale zřejmě čeká odklad

Magazín Variety, na který se odvolávají i německá média, napsal, že na počátku března se odehraje digitální část pro zástupce filmové branže. V červnu by se poté uskutečnil mini festival s řadou světových premiér. Zástupci festivalu podle televize RBB24 ujišťují, že festival bude, jen jeho podoba a forma bude odlišná od předchozích sedmdesát ročníků. V roce 2021 to bude poprvé, co pořadatelé budou muset změnit plány filmového svátku.