Americký politik vyzval Netflix a HBO, ať jsou o svátcích filmy zdarma

„Jak se na většině naší země ochlazuje a možnosti rekreace venku jsou velmi omezené, Američané čelí během svátků ještě větší společenské izolaci a většímu množství volného času. Je to riziko a mohla by to být i příležitost pro tvůrčí společensky zodpovědné myšlení,“ uvedl.

Kdyby byl obsah na streamovacích službách zadarmo, lidé by se zdrželi cestování a scházení, domnívá se senátor. Proto vyzval největší firmy k odemčení všech filmů a seriálů zdarma pro všechny a dodal, že by jim to přineslo i větší návštěvnost.

Kdyby byly všechny filmy a seriály ke streamování zadarmo, možná by lidé skutečně méně chodili na návštěvy, ale také by to mohlo dopadnout úplně opačně - z radosti by nakoupili občerstvení, svolali kamarády na netflixovou party a praktikovali binge-watching (nekonečné sledování seriálů, např. celou noc). A nápad má ještě jednu vadu. Největší streamovací služby to pravděpodobně neudělají, protože právě v prosinci uvádějí některé premiéry drahých komerčních titulů jako Wonder Woman 1984, kvůli kterým by si mohli lidé zaplatit předplatné. Kdyby je daly zadarmo, hodně by prodělaly.