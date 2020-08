Američani oslovili Marhoula pro film o McCarthym

„Já jsem pro ně člověk, který žil 29 let v komunismu. Žil jsem v té manipulaci a strachu, takže mám na rozdíl od Američanů vlastní empirickou zkušenost. A o to víc tomu problému rozumím nebo rozumět můžu,” uvedl režisér k důvodům, proč jej producenti pro životopisné drama o McCarthym oslovili.

Na filmu by se měl podílet i kameraman Vladimír Smutný, který s Marhoulem pracoval na jeho snímcích Nabarvené ptáče, Tobruk a Mazaný Filip. Interiéry dramatu by se měly částečně natáčet v Praze na Barrandově. To by umožnilo spolupráci se štábem, se kterým režisér pracuje pravidelně. Z natáčení v USA obavy nemá. „Budu se muset naučit všechnu anglickou terminologii, oni totiž na place používají úplně jiná slova než my,” uvedl režisér.