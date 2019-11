Sázavafest přivítá Marka Ztraceného i Divokýho Billa

První ročník festivalu se uskutečnil na jediném pódiu, postupem času se ale akce rozrostla. Kromě hudební produkce se na Sázavafestu uskutečnila i autorská čtení, například Michala Viewegha. V roce 2020 se Sázavafest bude konat od 23. do 25. července.

Sázavafest se popáté stěhuje, tentokrát do Světlé nad Sázavou

Vstup zdarma mají děti do 8 let (včetně) v doprovodu rodičů a osoby zdravotně postižené s průkazem ZTP (doprovod platí) a osoby s průkazem ZTP/P (doprovod neplatí). Cena klasické vstupenky byla v roce 2019 2300 korun na celou dobu festivalu, jednodenní stála 1400 korun. Dá se očekávat, že v roce 2020 to bude podobné.