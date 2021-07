Letní festivaly 2021: Které letos proběhnou a na které si budete muset počkat?

Rockovou, metalovou a punkovou scénu nabídne festival The Legends Rock Fest , který proběhne 23. a 24. července . Letos se ale akce nově přesouvá do prostor Areálu Zahrada v hořické městské části Libonice. „Jaká budou v tu chvíli platná hygienická pravidla a nařízení, bude zřejmě známo až těsně před festivalem. Dá se však očekávat, že bude omezena kapacita účasti. Pro jistotu jsou tedy k dispozici jednodenní i dvoudenní vstupenky,“ píší organizátoři na svých oficiálních stránkách.

Štěrkovna Open Music 2021 přivítá návštěvníky v termínu 29. až 31. července na novém místě Landek Park v Ostravě-Petřkovicích. Z interpretů se představí Ewa Farna, účastník letošní Eurovize Ben Christovao, Michal Prokop & Framus Five, Tata Bojs, Horkýže slíže, Tomáš Klus i Jaroslav Uhlíř. „S ohledem na povolenou kapacitu budeme doprodávat jen omezené množství vstupenek. Případní zájemci by neměli váhat. Nakoupit mohou prostřednictvím webu festivalu. V nabídce od 1. června budou i jednodenní vstupenky," uvedl jeden z pořadatelů Matěj Ostárek.

Oblíbený festival Colours of Ostrava letos neproběhne, stejně jako největší festival drum and bass hudby Let It Roll. Ten nabízí alternativu, bezpečný Save The Rave mejdan s omezenou kapacitou 5000 návštěvníků. Ten proběhne v pátek a sobotu 6. a 7. srpna v areálu letiště Milovice. Celý event bude v rámci protiepidemických opatření rozdělen na 2 stejně velké sektory BLUE a RED. Na místě se budou muset návštěvníci prokázat potvrzením o očkování, prodělání covidu-19 nebo negativním testem.