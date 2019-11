Let It Roll nabídne drum and bassovou nálož pod širým nebem

První Let It Roll se uskutečnil v roce 2002 v pražském klubu Mlejn. V následujících letech se akce přesouvala do větších a větších prostor. Několikrát se také Let It Roll přesunul ven, ale stále byl především klubovou nocí.

V roce 2008 se konal první oficiální open air festival Let It Roll v areálu pískovny Oplatil ve Starých Žďánicích. V letech 2013 a 2014 byl festival v benešovských kasárnách a od roku 2015 probíhá na vojenském letišti v Milovicích.

Program

V roce 2020 se bude Let It Roll konat v termínu od 30. července do 1. srpna. Na festival je možné přijet už o den dřív. A na koho se můžou fanoušci party muziky těšit? Vystoupí například Sub Focus, Dimension nebo Metrik.

Variabilní vstupenky

Festivalová vstupenka na dva dny vás bude stát 1900 korun plus daň, uvádí pořadatel. K mání jsou i jiné druhy lístků. Veškeré informace o lístkách naleznete na webu Let It Roll.

Doprava s přestupem

Doprava do Milovic je trochu složitá. Z Prahy jeďte vlakem do Lysé nad Labem, pak se popovezte autobusem do Milovic k parku Mirakulum. Poté vás čeká cesta přes kilometr pěšky do areálu, kde se koná festival. Nebo na akci samozřejmě můžete jet autem.

Ubytování

Na festivalu Let It Roll je každý rok připraven kemp, ve kterém se návštěvníci za poplatek (zakoupíte jej spolu se vstupenkou) mohou ubytovat. Můžete si dokonce vybrat z dvou druhů kempů – Independent Camp nebo Capital Camp.