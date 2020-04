Festival Rock for People letos nebude

„Nepíše se mi to vůbec lehce, ale letos se Rock for People v plánovaném termínu neuskuteční. Dlouho jsme věřili, že se pandemie přežene, a společně pak oslavíme její překonání ve festivalovém areálu. Opatření, která jsou v boji proti koronaviru aplikována, nám bohužel neumožňují realizovat festival v rozsahu a kvalitě tak, jak jsme si ho představovali a více než rok připravovali.”

„Chtěli jsme oplatit vaši důvěru a udělat aktuální ročník nejlépe v historii festivalu. Abychom tento sen naplnili, je velká část staveb již objednána ze zahraničí, kde byly složeny nemalé zálohy. To samé platí v případě umělců. Odevzdali jsme 15 % DPH ze vstupného, zaplatili nájmy, marketing, provozní náklady a mnohé další. Hotová už je i konečná podoba areálu. Vstupné pokrývá část nákladů na realizaci festivalu, další část příjmu vzniká přímo během festivalu. Pokud bychom nyní měli začít ve větší míře vracet vstupné, znamenalo by to konec festivalu Rock for People.”