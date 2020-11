Dospělí v místnosti na Festivalu francouzských filmů

„Od začátku krize, která začala v roce 2008 a trvala více než deset let, jsem cítil, že se země dostává do vleklého dramatu. Myšlenka natočit o tom film přišla v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že většina Řeků se ocitla v pasti chudoby, z níž nemůže vystoupit,“ říká Costa-Gavras.

Režisér se v Řecku narodil, ale už jako mladík odešel do Francie. „Nikdy nezapomenete na zemi, v níž jste se narodili. Navíc když je to Řecko. Odešel jsem, protože se mladým lidem z mé společenské vrstvy nenabízelo nic jiného než prožít život podřízený teokratické demokracii. Francie, kam jsem se přistěhoval, mi umožnila splnit si víc, než jsem si vysnil. Ale současná řecká krize zemi uvrhla do situace, před níž jsem tehdy utíkal. Proto jsem přirozeně pocítil potřebu vyjádřit svůj nesouhlas,“ tvrdí.