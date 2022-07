Zpěvák Harry Styles vyrůstal na skvělé hudbě

Dodal, že ho k ní v minulosti přivedla jeho matka. „Můj otec byl velkým fanouškem Beatles, Rolling Stones, Fleetwood Mac a podobných kapel. Má matka zase poslouchala Norah Jones a Shaniu Twain, takže jsem měl kontakt i s touto tvorbou,“ objasnil. Svou sólovou kariéru začal v roce 2017 po rozpadu úspěšného boybandu One Direction, jehož členem byl. Uvedl se singlem Sign of the Times, který se stal ihned hitem.