Zpěvačka Sigrid: Snažila jsem se vypsat ze všech krizí

Nezměnilo se v zásadě nic, naučila jsem se věřit si. Opravdu jsem bývala velmi plachá. Ráda jsem hrála na piano, jako bych u toho zmizela do úplně jiného světa. Šlo mi to docela slušně, ale rozhodně o sobě nemůžu říct, že bych byla to typické geniální dítě. Ale dost jsem cvičila. Milovala jsem to.

Nevnímám se jako popová princezna ani jako hvězda. To rozhodně ne. Je to lichotivé přirovnání, ale naučila jsem se, že vy novináři máte rádi zkratky a nálepky. Snažím se s každou písní ze sebe vydat to nejlepší. Když neuspěju, budu se muset, stejně jako během pandemie, vrátit zpátky do domu svých rodičů. Zase by se ze mě stala jejich pubertální dcera. Bylo by to trochu ponižující.