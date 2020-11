Zpěvačka Milli Janatková: Důvěra v život je pro mě zásadní

Před šesti lety jsem byla v podobné situaci, jako je dnes mnoho lidí kvůli koronakrizi. Byla jsem bez příjmu, měla jsem zdravotní potíže dlouhodobějšího rázu a více než půl roku jsem byla na neschopence a čekala na nemocenskou. Bylo to pro mě temné období a já se rozhodla hledat odpověď na otázku, proč se mi to děje.

Skládala je v Americe, kam se přestěhovala za americkým vojákem. Její skladby jsem našla i v Národní knihovně v Praze. Byly to úžasné objevy, které mě významně podpořily. Přišlo mi smysluplné, že i v krizi může člověk najít ve svých kořenech takové bohatství a krásu. Na to konto vznikl projekt Mým kořenům, na němž jsem zpracovala mimo jiné právě pratetiny písně.

Zdánlivě to vypadá, že je naše generace neprožívá. Já ale trávila spoustu času se svou babičkou, která žila v době druhé světové války v Německu a o válce hodně vyprávěla. Zažila vyhořelou vilu, nucenou práci, chudobu, hlad. Byla to úžasná osobnost. Válečným traumatem však byla tak zatížená, že ho přenášela dál, protože jej v sobě neměla zpracované. Není to nic, co bych jí vyčítala.