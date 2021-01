Zpěvačka Lenka Nová: Je krásné v tichu počkat na další tón

Melodická a technická část musí být automaticky dobře zvládnutá, mělo by to vyznít jaksi samozřejmě, důležité jsou emoce a uvěřitelnost.

Myslím, že to je pro všechny zúčastněné pohodlnější. Vyhovuje mi to, kolikrát si při zpěvu na pódiu také sednu. Možná to ale také souvisí s určitým vývojem. Postupně jsou mé koncerty komornější, intimnější, ztišují se a ticho v nich vůbec hraje velice důležitou roli. Je krásné si v tichu počkat na další tón, ať už mnou zazpívaný, nebo zahraný nějakým nástrojem.

Některé dopisy byly napsány s tím, že nebudou nikdy odeslané. Jejich autoři se v nich chtěli jen vypsat z toho, že je něco trápí nebo nemohou najít odpověď na nějakou životně důležitou otázku. Psali ho takříkajíc do zdi a potom mi ho poslali. Je to i osud dopisu, podle kterého vznikla písnička Pro Boha.

Hovořili jsme o tom, co mi lidé posílají. Mluvila jsem o více příbězích a on mi na desku napsal dva texty. Jeden byl láskyplný a druhý, k písničce Pro Boha, duchovní. Napsal ještě jeden, ale na ten se nedostalo.

Ráda bych nějaké téma našla, lépe se potom tvoří. Už občas mám nějaký nápad na novou píseň pro další album, ale zatím není nic, co by je spojovalo. Tak to nechám běžet a uvidíme, co přijde.