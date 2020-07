Zpěvačka Andrea Hauer: Mým vzorem je Amy Winehouseová

Muzikáloví zpěváci interpretují skladby jiných autorů. Já si to vyzkoušela v Hybernii, a ač mi to dalo spoustu cenných zkušeností, více mě to táhne k vlastní tvorbě. Naplno jsem si to uvědomila během pobytu ve Španělsku. Vystupovala jsem každý den, a být na pódiu a zpívat lidem je pro mě přitažlivější než účinkovat v muzikálu.