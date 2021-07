Zpěvačka a hudebnice Andrea Šulcová: Ke skládání mám velký respekt

Ve folku, country a bluegrassu jsem vyrůstala zejména díky tatínkovi, který je amatérský muzikant. Už třicet let působí na Náchodsku s lokální kapelou, ve které jsem hrála i já. Naučila jsem se tam spoustu věcí. Z Náchoda také pocházejí bratři Malinové, kteří jsou osobnosti na této scéně. Jsou to moje idoly.

Potom jsem chtěla jít hudbu studovat, ale měla jsem na vybranou v podstatě mezi klasikou a jazzem a ani v jednom stylu jsem necítila touhu zpívat. Nastoupila jsem tedy na obor jazzová flétna na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Další dva roky jsem pokračovala ve studiu v rakouském Grazu. To jsem se věnovala opravdu především jazzu.

Po intenzivních studiích jsem měla vážné zdravotní problémy. Když jsem se z nich dostala, cítila jsem vášeň a radost z muziky. Takovou tu čirou, dětinskou, nenarušenou institucí. Přirozeně jsem se tedy vrátila k hudbě, na které jsem vyrostla, ale zůstala mi i láska k jazzu. Zkombinovalo se to.

Vzala jsem kytaru a složila spoustu písniček. Podporovalo mě v tom i mé okolí a můj hudební styl se vyvinul do současné podoby. Základem jsou jednoduché skladby o pár akordech s jednoduchou harmonií, jasným příběhem a textem.

Pár jsem jich napsala v pubertě, ale chyběla mi odvaha, takže jsem u toho nezůstala. Nabyla jsem dojmu, že bych měla nastudovat, naposlouchat i nahrát dostatečné množství hudby, abych se mohla pustit do skládání se sebedůvěrou.

Během studií jsem napsala pár instrumentálních skladeb a po nich jsem začala psát písničky. To bylo asi před rokem a půl. Pak začal lockdown, který mě oddělil od přítele, jenž byl v Německu, a od rodiny, která je v Náchodě. Já žila v Praze, měla jsem spoustu času a napsala jsem mnoho písní. Doteď mám však ke skládání respekt.

Co se týká natáčení písní a klipů, zatím je vydávám pod vlastním labelem Andrea Music Production v různých obsazeních, které se mi ke každé z písní líbí. Je to pro mě také hodně osobní, takže oslovuji muzikanty, k nímž vzhlížím a přeji si s nimi tvořit. Na podzim bych chtěla natočit první EP s kytarou, více folkové, a v příštím roce s celou kapelou, více jazzové.

Trvá. Působím v ní jako flétnistka a s její vedoucí, dirigentkou, trumpetistkou a skladatelkou Štěpánkou Balcarovou, se staráme o účetnictví a management. Letos jsme také natočili a zveřejnili mou píseň a klip Lose and Get. Natáčeli jsme ji v šíleně omezených podmínkách, je zázrak, že to vyšlo, a já si té příležitosti moc vážím.