Zlatého medvěda za nejlepší film letošního Berlinale získalo drama íránského režiséra Mohammada Rasúlofa Zlo neexistuje (There Is No Evil). Snímek umělce, kterého autokratický režim omezuje v práci a nedovolil mu ani zúčastnit se berlínského festivalu, vznikl v německo-česko-íránské koprodukci.