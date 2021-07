Ženská hrdinka Avengers na scéně

Film natočila Cate Shortlandová, Johanssonová byla jeho výkonnou producentkou. „Podle mě reflektuje vše, co se děje v souvislosti s hnutími #MeToo a Time’s Up. Byla by škoda, kdybychom se k tomu také nevyjádřili. Myslím, že zvlášť pro Cate bylo důležité, abychom natočili film o ženách, které dovedou ostatním ženám pomoci, když jsou v potížích,“ řekla Johanssonová.

„Rozhodla jsem se to zdůraznit,“ uvedla Shortlandová. „Její sestra říká: Jsi pozér. Způsob, jakým se pohybujete, není skutečný. Pro koho to je? Poukázali jsme na to a umožnili jsme divákům uvědomit si, co sledovali dříve a co sledovali nyní.“ Přesto ve filmu svou pózu Natasha neopustí.