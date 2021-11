Zemřela Marie Versiniová, Nšo-či z Vinnetoua

Do Bretaně se Versiniová přestěhovala přede dvěma lety z Paříže poté, co si v bytě vážně poranila hlavu a utrpěla několik zlomenin.

„Nic už není jednoduché, ani čekání na to, až bude líp,“ řekla Bildu v roce 2019 během zotavování.

Dcera profesora ze Sorbonny se na filmovém plátnu objevila už ve dvaceti letech, první větší roli získala v roce 1958 v anglickém filmu A Tale of Two Cities, zahrála si i v americkém filmu Pařížské blues.

V roce 1963 přišla její životní role po boku krajana Pierra Brice (✝86) a Němce Lexe Barkera (✝54) ve filmu Vinnetou, kde si zahrála Vinnetouovu sestru Nšo-či, která chovala náklonnost k jeho věrnému druhovi Old Shatterhandovi.

Jako sestra apačského náčelníka Nšo-či po boku Lexe Barkera jako Old Shatterhanda.

Svět filmu pak Versiniová opustila už v roce 1984, jelikož se starala o svého o 22 let staršího muže, režiséra a scenáristu Pierra Vialetta (†94), jehož si o deset let dříve vzala a v jehož filmech se často objevovala. Žili spolu devětatřicet let, děti však neměli.