Zemřela herečka Lisa Banesová

Herečka Lisa Banesová zemřela. V nemocnici v pondělí podlehla zraněním hlavy, která utrpěla o deset dní dříve, když ji v New Yorku na Manhattanu srazil skútr. Bylo jí 65 let, uvedl v úterý server listu The New York Times. Banesová si zahrála třeba ve filmu Zmizelá nebo v seriálu Zákon a pořádek, působila také v divadle.