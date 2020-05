Zemřela Betty Wrightová. Zpívala s Wonderem, inspirovala Beyoncé

Podobně jako Aretha Franklinová či Marvin Gaye začala i Betty zpívat už od raného dětství, vyrůstala totiž v prostředí gospelových shromáždění. Svou první desku natočila ve čtrnácti (My First Time Around) a první velký hit měla v patnácti (Girls Can’t Do What the Guys Do).

Během sedmdesátých a osmdesátých let vydala známé singly Clean Up Woman, Tonight Is the Night, Dance With Me či No Pain, No Gain. V roce 1975 získala cenu Grammy v kategorii nejlepší R&B píseň s hitem Where Is the Love. Celkově byla nominovaná na Grammy šestkrát.

Její písně byly často samplovány jinými umělci, třeba singl Clean Up Woman si vypůjčil Chance the Rapper ve Favorite Song, Mary J. Blige zase využila sampl v Real Love remixu a Beyoncé použila v songu Upgrade sampl stařičké hitovky Girls Can’t Do What the Guys Do.

Jako vokalistka také pomáhala ve studiu největším světovým hvězdám jako Stevie Wonder, Stephen Stills, Peter Tosh, David Byrne a Erykah Badu. Na posledním albu Betty Wright: The Movie spolupracovala se zástupci mladší generace, např. s Lil Waynem a s britskou zpěvačkou Joss Stoneovou.