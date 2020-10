Zemřela básnířka Diane di Prima

Statement From the Family of Poet Diane diPrima October 26, 2020 (Pt. 1) Poet, playwright, activist, buddhist, feminist...

Diane di Prima napsala čtyři desítky knih a její práce byla přeložena do dvaceti jazyků. Newyorská autorka italského původu se v padesátých a šedesátých letech spojila s tamním hnutím beatníků, později přesídlila do San Franciska. Někteří ji označují za most mezi beatníky a hippies konce šedesátých let.