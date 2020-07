Zemřela americká legenda country Charlie Daniels

Zpěvák houslista a kytarista Daniels začínal svou hudební kariéru koncem 50. let. V 60. letech se podílel na písních pro Elvise Presleyho, Boba Dylana či Leonarda Cohena. Od 70. let vystupoval se svou kapelou The Charlie Daniels Band. Jejím prvním hitem byla píseň Uneasy Rider z třetího alba Honey in the Rock roku 1973 .

Mezi Danielsovi nejznámější hity patří píseň The Devil Went Down To Georgia z roku 1979, která se dostala do žebříčků popové i country hudby v několika zemí. Dostal za ni i cenu Grammy. Pod názvem Jirka a čert ji v roce 1994 přezpívala česká skupina Plavci. V tom roce mu vyšlo nejúspěšnější album Simple Man. Mezi jeho nejznámější písně patří i Still in Saigon a Legend o Wooley Swamp.