Zemřel zpěvák Nick Kamen

Zpočátku byl Nick Kamen znám hlavně jako model, například z reklamy firmy Levi's. O první singl se pokusil v roce 1986 - šlo o Each Time You Break My Heart z eponymního debutového alba. Producentsky za ním stálo duo Madonna a Stephen Bray a Madonna na této nahrávce zpívá i vokály v pozadí. Druhým singlem byla coververze klasické soulové skupiny z 60. let Four Tops pod názvem Loving You Is Sweeter Than Ever.