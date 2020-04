Zemřel režisér Gene Deitch

„Vymínil jsem si, že tu nezůstanu více než deset dní, ale osudové setkání s producentkou studia Bratři v triku Zdenkou Najmanovou protáhlo můj pobyt v Praze až do dneška. Od našeho seznámení uplyne 59 let, letos oslavíme 54. výročí svatby. Vzít jsme se totiž mohli poté, co jsme se oba rozvedli,“ řekl před dvěma lety Deitch.

Gene Deitch, celým jménem Eugene Merrill Deitch, se narodil 8. srpna 1924 v Chicagu. Jako animátor získal na přelomu 40. a 50. let dvakrát zlatou medaili New York Art Directors Club za nejlepší televizní reklamu, tyto jeho práce se jako vůbec první dostaly do Muzea moderního umění v New Yorku. Od roku 1955 pracoval pro studio Terrytoons spadající pod společnost 20th Century Fox.