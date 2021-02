Zemřel kytarista skupiny The Animals Hilton Valentine

Valentine založil The Animals v roce 1963 se zpěvákem Erikem Burdonem, baskytaristou Chasem Chandlerem, varhaníkem Alanem Pricem a bubeníkem Johnem Steelem. O rok později už si zajistili světovou slávu písní The House of the Rising Sun, která vyhrávala hitparády na obou stranách Atlantiku.

Krátce poté vydali také hity Don’t Bring Me Down nebo Don’t Let Me Be Misunderstood a We Gotta Get Out of the Place.