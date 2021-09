Zemřel herec ze seriálu Sex ve městě

Ve věku 57 let zemřel herec Willie Garson, který je známý ze seriálu Sex ve městě. Garson hrál roli vyhledavače talentů Stanforda Blatche, kterému se svěřovala Carrie Bradshawová v podání Sary Jessiky Parkerové. Aktuálně pracoval na odnoži seriálu And Just Like That, jenž měl být uveden na podzim.