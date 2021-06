Zemřel herec Karel Urbánek

Urbánek se narodil 13. února 1930 v Praze, většinu dětství strávil v Hradci Králové. Po studiu herectví na DAMU nastoupil do Východočeského divadla v Pardubicích, kde vynikl v rolích milovníků. V pardubickém angažmá tehdy poznal svoji první ženu Naďu Balabánovou, herečku a zpěvačku, později známou právě pod příjmením Urbánková.

V roce 1960 odešel Urbánek do Prahy a zakotvil v divadélku Paravan, v jednom z tehdejších divadel malých forem, kde působili například Josef Škvorecký nebo Ivan Vyskočil. Vedle hraní tam i režíroval a autorsky se podílel na oživování starých pražských kabaretů, dokud divadlo nebylo v roce 1965 rozpuštěno.

V následujícím angažmá v pražském Divadle S. K. Neumanna (dnešním Divadle pod Palmovkou) setrval až do svého odchodu do důchodu začátkem 90. let. Setkal se v něm s režiséry zvučných jmen, jako byli Jan Grossman, Otomar Krejča nebo Václav Lohniský.