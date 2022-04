Zemřel herec Jacques Perrin

Ve věku 80 let zemřel ve čtvrtek francouzský herec, režisér a producent Jacques Perrin, kterého proslavily snímky z 60. let či 80. let i dokumentární filmy. Později proslul také jako producent, mimo jiné oscarových snímků Z a Černobílý prapor. S odvoláním na umělcovu rodinu o tom informovala agentura AFP.