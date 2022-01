Zemřel Hargus Robbins, klávesista Boba Dylana, Neila Younga i Marka Knopflera

Ve věku 84 let zemřel americký hudebník Hargus Melvin Robbins. Jeho obličej znal málokdo, ale jeho hudbu poslouchaly miliony lidí - nahrál třeba desku Blonde on Blonde s Bobem Dylanem a desítky dalších alb známých zpěváků a zpěvaček z šedesátých a sedmdesátých let.