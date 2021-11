Zemřel bubeník Graeme Edge

Edge patřil k zakladatelům The Moody Blues. Aktivně hrál půlstoletí až do roku 2018.

The Moody Blues byla anglická rocková skupina, která prožila zlatou éru hlavně v letech 1967–1972. Frontmanem a hlavním skladatelem kapely byl Justin Hayward.

„Je to velmi smutný den. Graemův zvuk a osobnost jsou přítomny ve všem, co jsme spolu udělali. Bohudík to bude žít dál,“ uvedl Hayward.

„Když mi Graeme řekl, že půjde do důchodu, věděl jsem, že bez něj už nemohou být The Moody Blues. A to se stalo. Je pravda, že on tu kapelu držel pohromadě celá léta, protože ji miloval,“ dodal Hayward.

V roce 1967 měli společně natočit rockovou verzi Novosvětské od Antonína Dvořáka, nakonec ale spojili Dvořáka s vlastními skladbami a vzniklo artistní album Days Of Future Passed s nádechem psychedelie.

V té době vyšel také singl Nights in White Satin.

The Moody Blues Foto: Profimedia.cz

Další album bylo inspirováno východní filozofií, jmenovalo se In Search Of The Lost Chord. Podobně orientované bylo i následující On The Threshold Of A Dream.

Následovaly desky To Our Children’s Children‘s Children či A Question Of Balance a Every Good Boy Deserves Favour.