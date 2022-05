Zemřel bubeník skupiny Yes Alan White

Alan White vstoupil do kapely Yes v roce 1972 a psal s ní historii progresivního rocku. Se skupinou vydržel padesát let.

Kromě Yes spolupracoval s Georgem Harrisonem a Johnem Lennonem a the Plastic Ono Band – hrál třeba na nahrávkách Instant Karma a Imagine.

S Yes natočil inovativní alba jako Tales From Topographic Oceans a Relayer i popovější věci z osmdesátých let včetně hitu Owner Of a Lonely Heart. Ještě v roce 2021 se podílel na desce The Quest.